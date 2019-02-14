В Сочи завершился трехсторонний саммит России, Ирана и Турции по Сирии

14.02.2019 22:46



Главы России, Ирана и Турции провели саммит в Сочи, обсудив актуальные вопросы и проблемы по Сирии, сообщает «Газета.ру». Президент России Владимир Путин сообщил, что переговоры прошли «конструктивно». Были достигнуты договоренности, касательно провинции Идлиб, которая находится под контролем террористических бандформирований. Главы трех стран пришли к совместному решению, которое направлено на усиление сотрудничества и на наращивание усилий по борьбе с террористами в Сирии.