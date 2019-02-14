Свидетельство канадца Стефана Михалака о контакте с НЛО

14.02.2019 21:29



Загадки неопознанных летающих объектов (НЛО) вот уже много лет не дают покоя ученым различных областей науки и просто любопытным обывателям. Периодически появляются новые свидетельства о наблюдении необычных фигур в небе и даже о контактах с существами, якобы прибывшими с других планет. НЛО на поверку часто оказываются метеозондами, спутниками или самолетами, но отдельные случаи заставляют задуматься, так как увиденное выходит за грань наших знаний.

Происшествие в Манитобе

В 1967 г. по всему миру было зафиксировано много случаев, в которых фигурировали НЛО, несколько из них произошло в Канаде.

В мае неопознанный объект довелось увидеть геологу-любителю Стефану Михалаку. В канадской провинции Манитоба есть озеро Фалкон (Соколиное озеро). Исследуя его берег на предмет интересных геологических находок, Стефан внезапно заметил в небе 2 движущихся объекта. Он не придал особого значения увиденному, однако из любопытства зарисовал один из аппаратов, когда тот приземлился неподалеку от наблюдателя.

Находясь в воздухе, объект менял цвета от серого до красно-оранжевого. При приземлении он приобрел ослепляющее золотистое свечение. НЛО имел дискообразную форму, в диаметре достигая 12 м. Его поверхность была очень гладкой, без швов, и казалась отполированной.

Стефан из любопытства приблизился к объекту и увидел вход внутрь, из которого исходил яркий свет. Услышав голоса, похожие на человеческие, геолог попытался заговорить с находящимися внутри, но не получил ответа. Голоса смолкли, а вход закрылся.

Стефан дотронулся рукой в перчатке до поверхности аппарата и тот час же ее отдернул – стенка оказалась настолько обжигающей, что материал перчатки начал плавиться.

Через несколько мгновений «корабль» развернулся, выпустив струи раскаленного воздуха, и поднялся в воздух. Набрав высоту, аппарат скрылся вдали. От обжигающего выхлопа одежда на мужчине загорелась, он быстро скинул рубашку, но на коже остались ожоги в форме решетки.

Стефан Михалак в клинике со следами ожогов на животе

Стефан Махалак вернулся домой и вскоре почувствовал недомогание.

Обгоревшая одежда Михалака

У него болела голова и появились приступы тошноты. Канадец обратился в клинику, где ему диагностировали лучевую болезнь. Впоследствии Стефан наблюдался в течение двух лет у канадских и американских врачей, которые исследовали его состояние.

В память об этом событии была выпущена монета с изображением НЛО над озером и человека, наблюдающего за его полетом.

Случай в Шаг-Харбор

Спустя 5 месяцев в другой провинции Канады, Новой Шотландии, произошло еще одно необычное событие.

Вид с воздуха: гавань Шаг

Жители рыбацкой деревни Шаг-Харбор рассказывали, что в небе появилось яркое свечение, которое то гасло, то вновь разгоралось. Вдруг огни исчезли и послышался нарастающий свистящий звук. Вскоре рыбаки услышали громкий взрыв. Другие свидетели утверждали, что видели, как большой круглый объект пронесся по небу и рухнул в воды залива Мэн.

Несколько военных и гражданских отрядов впоследствии исследовали дно океана в предполагаемом месте падения аппарата, но ничего не обнаружили.

В деревне Шаг-Харбор был открыт центр исследований НЛО, и с тех пор жители проводят фестивали в память событий 1967 г.