Климкин сравнил шансы россиян и марсиан стать наблюдателями на выборах

14.02.2019 19:46



Павел Климкин, являющийся министром иностранных дел Украины, заявил о том, что у марсиан и россиян есть один общий момент: у них примерно равные шансы присутствовать на выборах президента Украины в качестве международных наблюдателей, сообщает «RT». Причем у марсиан размер подобного шанса на порядок больше. Ранее Мирослав Лайчак, являющийся председателем ОБСЕ, обратился к правительству Украины, потребовав обеспечить доступ на выборы для всех представителей заинтересованных в данном вопросе стран.