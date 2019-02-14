Роспотребнадзор изучит опыт Японии в борьбе с ожирением

14.02.2019 18:44



На российском инвестиционном форуме в Сочи глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, как ее ведомство намерено выполнять национальные проекты и бороться за увеличение продолжительности жизни, снижение смертности и укрепление здоровья россиян. Так, в борьбе с ожирением и сопутствующими заболеваниями, Попова предложила обратить внимание на опыт зарубежных стран. Например в Японии, по закону мужчины от 40 до 75 лет не могут иметь объем талии, превышающий 90 см, а женщины той же возрастной группы - 80 см. В случае превышения показателей гражданин Японии обязан ходить на специальные сеансы по коррекции фигуры, пишет РИА Новости.