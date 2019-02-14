Путин предложил ужесточить наказание за создание ОПГ

14.02.2019 18:21



В России могут ужесточить наказание за создание организованных преступных группировок (ОПГ), а также участие в них. Соответствующий законопроект внес на рассмотрение в Государственную думу РФ президент России Владимир Путин. Согласно законопроекту, за создание, руководство и участие в ОПГ увеличивается срок тюремного заключения до 20 лет. Главарю ОПГ может грозить пожизненное тюремное заключение. Также, будут увеличены штрафы: для руководства ОПГ до 5 млн рублей, для участников преступной организации - до 1 млн рублей. Условное наказание по данной статье будет отменено, пишет РИА Новости.