Во Внуково столкнулись два самолета

14.02.2019 17:31



В столичном аэропорту Внуково столкнулись два самолета. Речь идет о пассажирских лайнерах авиакомпаний Аzur Air и "Россия". Так, во время буксировки самолет авиакомпании Аzur Air задел хвостовое оперение лайнера авиаперевозчика "Россия". В результате инцидента оба самолета получили повреждения. Как сообщает официальный представитель аэропорта ни в одном из лайнеров не было пассажиров в момент столкновения, пишет газета Известия.