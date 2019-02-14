ПФР заранее сообщит россиянам размер их будущих пенсий

14.02.2019 16:57



Выступая на Российском инвестиционном форуме России, глава ПФР Антон Дроздов анонсировал начало специальной программы Фонда "Моя пенсия". По его словам, данный проект будет нацелен на тех граждан России, которым до пенсии осталось еще 15-20 лет. Россиян будут информировать о том, какие выплаты они будут получать после выхода на пенсию, а также о том, что они могут сделать для того, чтобы максимально увеличить будущие выплаты, пишет ТАСС.