Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
14 ФЕВ, 18:00 МСК
USD (ЦБ)    66,5429
EUR (ЦБ)    75,0471

14 ФЕВ, 18:00 МСК
USD (ЦБ)    66,5429
EUR (ЦБ)    75,0471

ПФР заранее сообщит россиянам размер их будущих пенсий

14.02.2019 16:57
ПФР заранее сообщит россиянам размер их будущих пенсий

Выступая на Российском инвестиционном форуме России, глава ПФР Антон Дроздов анонсировал начало специальной программы Фонда "Моя пенсия". По его словам, данный проект будет нацелен на тех граждан России, которым до пенсии осталось еще 15-20 лет. Россиян будут информировать о том, какие выплаты они будут получать после выхода на пенсию, а также о том, что они могут сделать для того, чтобы максимально увеличить будущие выплаты, пишет ТАСС.

Песков призвал готовиться к худшему в связи с санкциями США
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь
Бизнес и психология

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление
Бизнес и психология

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы
Аналитика 1

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?
Бизнес и психология

Основные космические события 2018 года

Основные космические события 2018 года
Наука и технологии

Владимир Зеленский – реальный или технический кандидат в президенты Украины?

Владимир Зеленский – реальный или технический кандидат в президенты Украины?
Политика 1

Узнай, страна

В Башкирии ввели газокомпрессорную станцию использующую 99 процентов попутного нефтяного газа

В Башкирии ввели газокомпрессорную станцию использующую 99 процентов попутного нефтяного газа

В Пермском крае запустили универсальный автоматизированный комплекс термической обработки металла

В Пермском крае запустили универсальный автоматизированный комплекс термической обработки металла

Елена Дыбова: Нужна выработка стратегии

Елена Дыбова: Нужна выработка стратегии

В Тамбове открыли первый в регионе Центр оценки квалификации

В Тамбове открыли первый в регионе Центр оценки квалификации

Новости СМИ

Новости дня

17:42 Василия Ланового не пустили на рейс "Победы" Василия Ланового не пустили на рейс "Победы"
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
17:31 Во Внуково столкнулись два самолета Во Внуково столкнулись два самолета
16:33 Песков призвал готовиться к худшему в связи с санкциями США Песков призвал готовиться к худшему в связи с санкциями США
15:51 В МИД подтвердили смерть своего сотрудника В МИД подтвердили смерть своего сотрудника
15:27 Суд снял арест с имущества Улюкаева Суд снял арест с имущества Улюкаева
14:53 Песков прокомментировал видеоролик с поющими Дворковичем и Ткачевым Песков прокомментировал видеоролик с поющими Дворковичем и Ткачевым
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
14:37 Назван регион России с "беспрецедентным" уровнем бедности Назван регион России с "беспрецедентным" уровнем бедности

Узнай, страна!

17:22 В Башкирии ввели газокомпрессорную станцию использующую 99 процентов попутного нефтяного газа В Башкирии ввели газокомпрессорную станцию использующую 99 процентов попутного нефтяного газа
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
17:10 В Пермском крае запустили универсальный автоматизированный комплекс термической обработки металла В Пермском крае запустили универсальный автоматизированный комплекс термической обработки металла
16:18 Елена Дыбова: Нужна выработка стратегии Елена Дыбова: Нужна выработка стратегии
16:11 В Тамбове открыли первый в регионе Центр оценки квалификации В Тамбове открыли первый в регионе Центр оценки квалификации
13 ФЕВ, 22:00 В Иркутской области открыли первый сервисный центр по ремонту нефтегазового оборудования В Иркутской области открыли первый сервисный центр по ремонту нефтегазового оборудования
13 ФЕВ, 08:23 Популярность омского стенда на выставке «Продэкспо-2019» набирает обороты Популярность омского стенда на выставке «Продэкспо-2019» набирает обороты
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
12 ФЕВ, 12:58 Крош, Лосяш и Бараш проиграли суд вологодской предпринимательнице Крош, Лосяш и Бараш проиграли суд вологодской предпринимательнице

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter