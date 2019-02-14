Песков призвал готовиться к худшему в связи с санкциями США

14.02.2019 16:33



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал готовиться к худшему в связи с новыми санкционными ограничениями, которые собираются ввести США в отношении России. По его словам, ситуация, при которой в Соединенных штатах перестанет преобладать русофобское отношение к России, представляется ему нереальной. Песков считает, что новые антироссийские санкционные ограничения могут привести к пагубным последствиям, пишет РБК.