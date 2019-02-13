Украина задолжала пенсионерам в ДНР более 2,6 миллиарда долларов

13.02.2019 23:42



Наталья Никанорова, являющаяся полпредом Донецкой народной республики, заявила о том, что правительство Украины должно пенсионерам ДНР порядка $2,6 млрд, сообщает «Российская газета». Украина полностью прекратила перечислять плату работникам бюджетной сферы и пенсионерам с 2014 года, заявив, что выплаты предусмотрены только для жителей территорий, подконтрольных Киеву. Начиная с 2015 года правительство ЛНР и ДНР самостоятельно начало выплачивать зарплаты и пенсии своим жителям.