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Бывшую сотрудницу контрразведки США обвинили в шпионаже в пользу Ирана

13.02.2019 22:42
Бывшую сотрудницу контрразведки США обвинили в шпионаже в пользу Ирана

Монику Уитт, являющуюся бывшей сотрудницей американской контрразведки, обвинили в передаче властям Ирана данных, касающихся национальной обороны США, сообщает «Интерфакс». Об этом сообщило Министерство Юстиции США. Согласно имеющимся данным, Уитт помогала Ирану противодействовать внешней разведке со стороны США, передавая разведывательную информацию, а также раскрыв личность одного из американских агентов.

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