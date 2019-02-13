ДРСМД все еще можно спасти, уверен генсек НАТО

13.02.2019 21:56



Йенс Столтенберг, являющийся генеральным секретарем НАТО, считает, что договор ДРСМД можно спасти, при том условии, что Россия вернется к немедленному исполнению его условий, сообщают «Вести». Столтенберг подчеркнул, что Североатлантический союз продолжит свое давление на Россию до тех пор, пока она не вернется к соблюдению условий договора. Также было заявлено, что страны НАТО готовы к развитию сценария, согласно которому договор все-таки «распадется».