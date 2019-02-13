В США призвали Венесуэлу не возвращать долги России

13.02.2019 21:46



Американский Конгресс выступил с предложением об освобождении оппозиции Венесуэлы от долговых обязательств страны перед Российской Федерацией, сообщают «РИА новости». С подобным предложением выступил Брэд Шерман, являющийся членом комитета по иностранным делам. Представители конгресса заявили, что подобное невыполнение долговых обязательств ударит по репутации Венесуэлы. Шерман, в свою очередь, заявил, что за невыплату подобных «преступных» долгов не должно налагаться каких бы то ни было санкций.