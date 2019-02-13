Украинскую журналистку выгнали из студии "России 1"

13.02.2019 18:24



Ведущий передачи "Кто против?", которая проходит на телеканале "Россия 1", Сергей Михеев вынужден был выгнать из студии украинскую журналистку Янину Соколовскую. Так, в ходе передачи Соколовская обвинила в трагедии, которая произошла в одесском Доме профсоюзов в мае 2014 года, российские спецслужбы. После чего она не давала нормально вести программу, перебивая всех участников и переходя на личные оскорбления. В конечном итоге Михеев предложил ей покинуть студию заявив, что "если бы это был кто-то другой, я бы вышвырнул его за шиворот", пишет РИА Новости.