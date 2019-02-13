Депутаты предлагают повысить штрафы за фейковые новости

13.02.2019 17:49



В Государственную думу РФ внесли на рассмотрение поправки к законопроекту о распространении фейковых новостей. Так, депутаты предлагают в разы увеличить штрафы за противоправные действия, тем более, если они приводят к созданию ситуаций, несущих вред жизни и здоровью людей, имуществу или ведущих к нарушению общественной безопасности и сбоям в работе государственных и коммерческих учреждений.

Так, для физических лиц предлагается ввести штрафы в размере от 30 до 100 тыс. рублей, для должностных лиц - от 60 до 200 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 200 до 500 тыс. рублей. Максимальный размер штрафа за данное правонарушение предлагается установить в размере 1,5 млн рублей. Также, штрафы будут увеличены за повторное совершение противоправных действий, пишет Интерфакс.