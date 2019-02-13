Родителей могут обязать содержать детей-студентов

13.02.2019 16:18



Министр юстиции России Александр Коновалов рассказал о нововведениях, которые необходимо закрепить в семейном законодательстве. Он сделал свой доклад во время "правительственного часа" в Совете Федерации. По его словам, в России необходимо установить минимальный размер алиментов на содержание ребенка, который будет завязан на величину прожиточного минимума, а также нужно обязать родителей содержать совершеннолетних детей, которые учатся в государственных учреждениях на очной форме обучения, пишет ТАСС.