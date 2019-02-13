Производство золота в России выросло до 314 тонн

13.02.2019 17:29



Как сообщил официальный представитель Министерства финансов России, производство золота в стране в прошлом году увеличилось и составило 314,42 тонны. Такие данные предоставили Минфину российские аффинажные заводы. Этот показатель превышает результаты 2017 года на 2%. Также, в России в 2018 году увеличилось производство серебра. Оно превысило показатели 2017 года на 7% и составило порядка 1,12 тыс. тонн, пишет Интерфакс.