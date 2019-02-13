Лукашенко пообещал не поставлять России плохую водку

13.02.2019 17:06



Во время встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи, белорусский лидер заверил россиян, что Белоруссия никогда не будет поставлять в России плохую водку и закуску. По его словам, его страна имеет все необходимые возможности и условия для того, чтобы поставлять в соседние страны только те продукты, которые соответствую самым высоким стандартам качества, несмотря ни на какие проблемы, конфликты и разногласия, пишет РБК.