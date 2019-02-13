Европарламент и Совет ЕС согласовали поправки к Газовой директиве

13.02.2019 16:49



Представители Совета ЕС и Европейского парламента смогли достичь договоренности по вопросу Газовой директивы Европейского союза и согласовали предварительное соглашение. Теперь данное соглашение должен одобрить Совет представителей стран ЕС в Брюсселе, после чего, соглашение должно быть окончательно одобрено Европейским парламентом. Об этом корреспонденту РИА Новости сообщили несколько источников в Брюсселе.