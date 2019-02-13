Небензя ответил на заявление о том, что Россия "брала Минск"

13.02.2019 15:19



Во время заседания Совбеза ООН, на котором обсуждались минские соглашения по Донбассу, постпред Германии Кристоф Хойсген заявил, что солдаты России "были непосредственно вовлечены как в оккупацию Минска, так и в оккупацию Донецка". На что постоянный представитель при ООН от России Василий Небензя напомнил своему коллеге, что Россия никогда не "брала" Минск, так как там проживают "наши друзья, братья и союзники", как раз Минск "освобождали", а вот Берлин действительно был "взят".

Также, Небензя подчеркнул, что Россия вообще не собирается кого бы то ни было "брать". Такая политика присуща Западу и это, по его словам, прекрасно видно "на примере одной латиноамериканской страны", пишет РИА Новости.