Представитель ОБСЕ не подтвердил обвинения Украины в адрес России

13.02.2019 07:25



Во время заседания Совета Безопасности ООН постпред Украины Владимир Ельченко обвинил российскую сторону в том, что Россия не стремится к урегулированию конфликта на Востоке Украины, о чем свидетельствует большое количество российского вооружения и войск в регионе и вокруг него. В ответ на это утверждение постпред России Василий Небензя обратился к присутствующему на заседании главе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Эртурулу Апакану в просьбой прокомментировать данное заявление. Апакан подтвердил, что ни в одном отчете ОБСЕ нет никакой информации о присутствии российских военнослужащих на территории Украины, пишет ТАСС.