Глава Татарстана не покидал заседание Госсовета
13.02.2019 06:38
Официальный представитель пресс-службы главы Татарстана Рустама Минниханова сообщил, что он не покидал заседание Госсовета, которое прошло в Казани. Как сообщалось ранее, во время заседания, посвященного жилищным вопросам, президент России Владимир Путин, собирался передать слово главе Татарстана и не увидев его на месте поинтересовался, куда же он вышел. По словам представителя пресс-службы, Минниханов в это время уже направлялся к микрофону, который находился немного сбоку от него, пишет РКБ.
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Минниханов молодец, ведет свою правильнуй политику здравого смысла. А путину неймется, все хочет скомандовать "К ноге"