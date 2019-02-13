Глава Татарстана не покидал заседание Госсовета

13.02.2019 06:38



Официальный представитель пресс-службы главы Татарстана Рустама Минниханова сообщил, что он не покидал заседание Госсовета, которое прошло в Казани. Как сообщалось ранее, во время заседания, посвященного жилищным вопросам, президент России Владимир Путин, собирался передать слово главе Татарстана и не увидев его на месте поинтересовался, куда же он вышел. По словам представителя пресс-службы, Минниханов в это время уже направлялся к микрофону, который находился немного сбоку от него, пишет РКБ.