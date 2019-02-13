Путин ждет снижения ипотечной ставки и предлагает стимулировать рынок

13.02.2019 00:28



Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо очень внимательно следить за размером ипотечной ставки, а если говорить точнее, то необходимо не допускать её роста, при необходимости прибегая к стимулированию отрасли строительства, сообщает «Коммерсантъ». Также президент заявил, что ожидает снижения ипотечной ставки. Стоит отметить, что средний размер «ипотечного процента» по стране составил порядка 11%, хотя буквально несколько месяцев назад его показатель был равен 9%.