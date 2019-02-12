Евро упал ниже 74 рублей впервые с 24 октября

12.02.2019 21:26



Московская биржа провела валютные торги, в результате которых курс евро опустился до 74 рублей впервые с конца октября, сообщает «Интерфакс». В целом, рубль укрепился в отношении к доллару и евро, что многие финансовые эксперты связывают с ростом цен на нефть, а также с растущим спросом на рисковые активы среди мировых инвесторов. Немаловажным в росте мировых курсов выступает тот факт, что правительство США смогло достигнуть определенных договоренностей в вопросе контроля границы между Мексикой и Америкой, что гарантирует отсутствие последующего «шатдауна».