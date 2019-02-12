НЛО в форме пирамиды пролетел над мексиканской столицей

12.02.2019 21:25



Уфолог-любитель, зарегистрированный на YouTube под именем colourufo опубликовал на своем канале кадры неизвестного летающего объекта, пирамидообразной формы. НЛО был замечен в небе над Мехико (Мексика).

Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг просмотрев отснятые кадры, заявил, что речь идет именно о внеземном объекте, а не о каком-либо аппарате, созданном землянами. На кадрах хорошо заметен некий светящийся объект, перемещающийся со значительной скоростью.

Уоринг сообщил, что если замедлить отснятые кадры, то можно увидеть практически невидимый инопланетный космический корабль в форме пирамиды. Он также добавил, что отснятые кадры в очередной раз доказывают, что пришельцы наблюдают за людьми. По словам уфолога, Мексика в последние несколько лет отметилась как регион, к которому пришельцы проявляют наибольшее внимание, сообщает ufosightingsdaily.com.