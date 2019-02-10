В руки ученых попал неизвестный металл НЛО с внеземной структурой

10.02.2019 23:28



Группа научных работников рассказала, что у них имеется целый ряд образцов материала из космоса. В предыдущие десятилетия появилось множество свидетелей появления НЛО, однако руководство всех стран декларирует, что следы космических цивилизаций в нашем мире отсутствуют. Объекты, которые рассматривают как космические корабли прилетают на нашу планету время от времени, а затем улетают с нее. В некоторых случаях они оставляют следы собственного присутствия. Не все осведомлены, что имеются аутентичные свидетельства того, что инопланетные корабли существуют, и их исследование производят специалисты. В частности совсем недавно пришли сообщения о том, что отставниками из американских секретных служб и рядом секретных лабораторий была основана исследовательская команда, которая получила название «Звездная академия». Ее цель — исследовать признаки того, что инопланетяне Землю посещали. В распоряжение сотрудников команды попали восемь кусков обшивки НЛО, с которыми на Земле произошла авария.

Итоги анализа в лаборатории, который произвели члены команды «Звездная академия», были просто поразительными. Металл, происходящий с этих НЛО, не может быть отождествлен ни с одним из металлов на планете.

Этот странный элемент напоминает комбинацию цинка, магния и висмута, ранее такое сочетание было совершенно неизвестно. Помимо этого в результате анализа выяснилось, что этот материал имеет признаки обработки на его поверхности с боков, в результате которой она приобрела некую конфигурацию. Специалисты кроме того выяснили, что этот металл является волноводом для электромагнитных волн терагерцового диапазона. По сообщениям, более подробные сведения об этих НЛО могут быть получены из артефактов, которые находятся на тайной базе Пентагона, расположенной недалеко от Лас-Вегаса. Эти артефакты исследуются специальным подразделением, которое работает над задачами, связанными с выявлением опасностей, которые идут из космоса, сообщает ktelegram.com.