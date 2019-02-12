НАТО готовится к обороне с учетом прекращения ДРСМД

12.02.2019 19:51



Йенс Столтенберг, являющийся главой НАТО, заявил о подготовке своей организации к жизни в мире, где не будет существовать Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подчеркнув, что даже при таком сценарии развития событий НАТО не планирует разворачивать дополнительные ракетные «точки» в Европе, сообщает «Российская газета». Стоит отметить, что совокупные оборонные расходы Канады и стран Европы за последнее время выросли на $100 млрд.