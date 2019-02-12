ОПЕК понизила прогноз роста мирового спроса на нефть

12.02.2019 18:51



Рост мирового спроса на нефть в 2019 году снизится на 50 тыс. баррелей в сутки. К таким выводам пришли специалисты ОПЕК. Как сообщается в февральском докладе организации, в текущем году мировой спрос на нефть опустится до 1,24 млн баррелей в сутки. Эксперты ОПЕК связывают данное понижение со снижением темпов экономического роста в странах Европейского союза, Ближнего Востока и американского континента, пишет ТАСС.