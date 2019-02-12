Александра Друзя обвинили в попытке подкупа

12.02.2019 17:11



Главный редактор программы "Кто хочет стать миллионером" Илья Бер обвинил в попытке подкупа Александра Друзя, который является магистром интеллектуальной программы "Что? Где? Когда?" и одним из самых популярных знатоков. По словам Бера, Друзь предложил ему поделиться деньгами в случае выигрыша и попросил дать ему все вопросы и ответы на них. Илья Бер записал данный разговор на диктофон и сейчас намерен подать жалобу в Комиссию по этике Международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?", пишет РИА Новости.