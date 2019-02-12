Раскрыта "истинная цель" российских "Посейдонов"
Эксперты издания Business Insider внимательно рассмотрели российский беспилотный подводный аппарат "Посейдон" и определили его "истинную цель". Так, согласно их выводам, данное оружие призвано развалить НАТО. По мнению экспертов российские торпеды "Судного дня" могут не только уничтожать целые города, но целые континенты. Также, с помощью данного оружия можно устроить радиоактивное цунами, которое сделает непригодным для жизни многие побережья. Еще эксперты указали на то, что "Посейдон" является оружием возмездия, с помощью которого Россия сможет ответить на применение вооружения даже в случае полного уничтожения, пишет РИА Новости.
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посейдоны нужны чтобы разом чпокнуть флот. или группу кораблей. или авианиесущую группу одним пуком.
Пиндосы никогда не смирятся с положением второстепенной державы. Уничтожив аборигенов в Северной Америке, они почувствовали вседозволенность и непогрешимость своих действий. Особенно в их сознании это укрепилось после окончания Второй мировой войны. "Карфаген должен быть разрушен" - вот девиз Римской империи про своих конкурентов. К чему привела политика Древнего Рима известно. Пиндосы уже переступили черту дозволенного и вообразили себя наместниками Рима. Остаётся только дождаться её саморазрушения. И в Мире наступит всеобщее спокойствие и благоденствие.
Леонид, если бы американцы не баламутили воду по всему миру, то всем бы спокойней жилось. У них в крови у нескольких поколений соревновательность, желание быть первыми и главными. Когда эта спесь из них выйдет, мир успокоится.
Когда же мы создадим что-нибудь созидательное, чтобы не думалось о смерти?!