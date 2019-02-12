Раскрыта "истинная цель" российских "Посейдонов"

12.02.2019 15:55



Эксперты издания Business Insider внимательно рассмотрели российский беспилотный подводный аппарат "Посейдон" и определили его "истинную цель". Так, согласно их выводам, данное оружие призвано развалить НАТО. По мнению экспертов российские торпеды "Судного дня" могут не только уничтожать целые города, но целые континенты. Также, с помощью данного оружия можно устроить радиоактивное цунами, которое сделает непригодным для жизни многие побережья. Еще эксперты указали на то, что "Посейдон" является оружием возмездия, с помощью которого Россия сможет ответить на применение вооружения даже в случае полного уничтожения, пишет РИА Новости.