Румыния подвергла критике идею размещения ядерных ракет на территории Европы

12.02.2019 12:48



Министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану в беседе с Welt высказался относительно размещения ядерного оружия на территории Европы. По его словам, это стало бы «плохим ответом» на действия России. Министр убежден, что ЕС необходимо найти «соразмерные ответы» для варианта, если Москва не станет вступать в диалог.

«Но размещение ядерного оружия в Европе определенно было бы плохим ответом», — подчеркнул Мелешкану.