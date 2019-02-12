В результате удара коалиции в Сирии погибли десятки мирных жителей

12.02.2019 12:06



Минимум семь десятков человек из числа мирного населения погибли и ранены в результате авиаудара, нанесенного коалицией, возглавляемой США. Как уточняет РИА Новости со ссылкой на сирийское ТВ, удар был направлен на лагерь беженцев в деревне Багуз – населенный пункт, который находится в провинции Дейр-эз-Зор. Некоторые СМИ пишут об ужасающих подробностях, в частности, о том, что некоторые жители погибли в своих машинах, пытаясь спастись от террористов.