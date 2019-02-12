Депутат Рады заявил, что власти убивают Украину

12.02.2019 09:49



Депутат Рады Вадим Рабинович, выступая по NewsOne, заявил, что Украину «убивают» действия властей. В частности, он поднял вопрос стоимости продуктов, 70% которых по цене существенно дороже своих европейских аналогов. В этом плане, как убежден политик, с учетом боле низких заработных плат подобные вещи могут случаться только в государстве, «которое поставили под уничтожение». Рабинович возмущен фактом того, что обычные украинцы должны платить больше, чем жители Европы. Но сами они, как подчеркнул депутат, по каким-то причинам не хотят вмешиваться в этот процесс.