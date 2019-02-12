В Британии победитель лотереи прогулял свои миллионы и стал чернорабочим

12.02.2019 10:44



Житель Великобритании, ставший однажды победителем крупной лотереи, спустил несколько миллионов фунтов стерлингов, и в итоге остался без дома и автомобиля, пишет Лента.ру со ссылкой на The Sun. Теперь британец пошел на работу и зарабатывает на жизнь тяжелым физическим трудом.

В лотерею Майкл Кэрролл выиграл в возрасте 19 лет. Сумма выигрыша составила 9,7 миллиона фунтов стерлингов (1,3 миллиарда рублей). Огромную сумму он прогулял в течение десяти лет.