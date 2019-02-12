В Барнауле с трапа самолета упали шесть пассажиров

12.02.2019 08:24



В барнаульском аэропорту произошло ЧП: с трама самолета упало шесть пассажиров. Как уточняет РИА Новости, это был самолет АК «Уральские авиалинии», планирующий вылет в Москву. В момент, когда люди поднимались по трапу, он вдруг отъехал. Как итог – шесть пассажиров упало, все они получили травмы разной степени тяжести. Двух пришлось госпитализировать, одного с переломом ноги, другой получил травму спины.

По факту следователи возбудили уголовное дело.