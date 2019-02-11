В Москве избит подполковник ФСБ

11.02.2019 13:46



В центре российской столице неизвестными был избит подполковник ФСБ, передает РИА Новости со ссылкой на собеседника из силовых структур. Имя избитого не называется, однако сообщается, что инцидент произошел 10 февраля. Сначала злоумышленники бросили в служебную машину подполковника бутылку, после чего избили его и скрылись в неизвестном направлении. Самому подполковнику помощь медиков не потребовалась.

В данный момент выясняются подробности случившегося.