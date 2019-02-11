В Москве избит подполковник ФСБ
11.02.2019 13:46
В центре российской столице неизвестными был избит подполковник ФСБ, передает РИА Новости со ссылкой на собеседника из силовых структур. Имя избитого не называется, однако сообщается, что инцидент произошел 10 февраля. Сначала злоумышленники бросили в служебную машину подполковника бутылку, после чего избили его и скрылись в неизвестном направлении. Самому подполковнику помощь медиков не потребовалась.
В данный момент выясняются подробности случившегося.
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Ну аконец-то награда нашла героя! Какая радость! Пойду махну коньячка...
Какой кайф, ребята! Каждый день бы такие новости слушал и смотрел народ по всей стране...
может пьяный престовал к гаишникам вот и огребся
100% полицаи. десятилетия между ними "трения". чаще полицаи бьют НКВД шников используют подконтрольную полицаям шпану это часть их насыщенной жизни. скот бьётся со скотом.