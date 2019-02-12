Геологи находят древнейшие свидетельства подвижности жизни на Земле

12.02.2019 07:45



Международная группа ученых во главе с французскими геологами обнаружила древнейшие окаменелые следы способности жизни двигаться, восходящие к 2,1 млрд лет назад. Исследование показало, что некоторые многоклеточные организмы в примитивной морской экосистеме в ископаемом месторождении в Габоне были достаточно изощренными, чтобы перемещаться по грязи, богатой органическим веществом.

Это месторождение, расположенное в африканском бассейне Франсвиль, породило самые старые из существующих окаменелостей многоклеточных организмов, которые могли двигаться, что было более чем на 1,5 млрд лет раньше, чем считалось ранее. Предыдущие остатки были датированы 570 млн лет назад, оценка, которая, по-видимому, была подтверждена молекулярными часами, согласно исследованию.

Исследователи использовали неразрушающий метод визуализации, называемый рентгеновской компьютерной микротомографией, для анализа окаменелости и обнаружили трубчатые структуры, с обычно последовательным диаметром в несколько миллиметров, проходящие через тонкие слои осадочной породы. Геометрический и химический анализ показал, что они имеют биологическое происхождение и появляются одновременно с отложением осадка. Следы расположены рядом с окаменелыми микробными биопленками, и эти биопленки образовывали ковры между поверхностными осадочными слоями. Ученые предположили, что организмы перемещались в поисках питательных элементов и дикислорода, как продуцируемых цианобактериями.

Исследователи показали, что это биоразнообразие сосуществует с пиком диоксигенации атмосферы и развивается в спокойной и мелководной морской среде. Известно, что аэробная жизнь эволюционировала от одноклеточных видов бактерий к сложным эукариотическим организмам в зависимости от окислительной способности диоксигена в некоторых метаболических путях.

Ученые не смогли описать точную форму этих живых элементов, но они предположили, что они могут быть похожи на колониальных амеб, группирующихся вместе, чтобы сформировать тип слизняков для получения пищи, когда ресурсы становятся ограниченными.

Согласно исследованию, доказательства мобильности, найденные в скале, возраст которой составляет 2,1 млрд лет, подняли новые вопросы об истории жизни, такие, как, например, является ли это биологическое новшество прелюдией к более совершенным формам движения или экспериментом, прерванным резким падением атмосферного кислорода, произошедшим около 2,08 млрд лет назад, пишет Xinhua.