В Антарктиде открыты таинственные идентичные объекты, расположенные точно в ряд

11.02.2019 20:04



При анализе изображений континента Антарктида, полученных со спутника и с привлечением информации, доступной в известном сервисе картографии «Google Планета Земля» поклонники теорий заговора смогли обнаружить нечто удивительное. Они увидели среди бесконечного льда этого материка ряд таинственных предметов, имеющих идентичные очертания.

Эти объекты были найдены ведущими и посетителями ютьюбовского канала «Conspiracy Depot». Их вычисления дали результат, что величина каждого предмета составляет одинаковые 110 метров в длину и 10 метров в ширину. Смотрятся они полностью идентично. К настоящему моменту исследователям не удалось определить, чем являются эти возвышения среди ледяной пустыни, однако нельзя поверить в их природное происхождение, поскольку все они обладают геометрически правильными очертаниями.

Некоторые интересующиеся этой темой утверждают, что в Антарктиде находится секретная база инопланетян. Другие считают, что владеет этими объектами Третий рейх. Также существуют предположения, что предметы были созданы существами, относившимися к доисторической цивилизации, достигшими высокой ступени развития.