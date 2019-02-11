Мадуро попросил помощи у ОПЕК из-за санкций США

11.02.2019 21:48



Николас Мадуро, занимающий пост президента Венесуэлы, направил просьбу о помощи для своей страны в Организацию стран – экспортеров нефти (ОПЕК), в связи с санкциями, наложенными на Венесуэлу со стороны США, сообщают «Известия». Несмотря на тот факт, что Венесуэла до 2014 года была одной из трех ключевых стран ОПЕК по объёмам нефтедобычи, организация отказалась чем-либо ей помогать. Представители ОПЕК подчеркнули, что их организация не вмешивается во внешнеполитические проблемы каких бы то ни было стран, поскольку основной вид деятельности объединения – нефтяная политика.