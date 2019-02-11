Депутат Рабинович назвал Украину колониальной страной

11.02.2019 20:45



Вадим Рабинович, являющийся депутатом Верховной рады, назвал Украину колониальной страной, из которой активнейшим образом «высасывают» трудовые ресурсы, сообщает «Газета.ру». Он связывает данный факт с введением безвизового режима с Европейским союзом, в результате которого скорость оттока населения из страны увеличилась в несколько раз. Депутат, подводя итог своего выступления, сообщил, что подобными внешнеполитическими действиями «из Украины вытягивают завтрашний день, надежду на лучшее будущее».