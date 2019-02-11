МИД Украины осудил открытие представительства ДНР в Италии

11.02.2019 20:30



По мнению официальных представителей Министерства иностранных дел Украины, открытие в Италии посольств Донецкой и Луганской народных республик является ничем иным, как «поддержкой и продвижением террористических бандформирований и группировок», сообщает ИА «REGNUM». Украинское дипломатическое ведомство направило свой протест итальянскому правительству. Кроме того, Пальмарино Дзоккателли, являющийся главой представительства, был назван украинскими представителями дипломатии «маргиналом» и пророссийским политиком.