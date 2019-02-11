В Венгрии продают за бесценок истребители МиГ-29

11.02.2019 20:04



Все имеющиеся в наличии страны истребители МиГ-29 были выставлены на продажу непосредственно Министерством обороны Венгрии, сообщает «Газета.ру». Порядка 19 поддержанных истребителей продаются в рамках одного лота, а его стоимость составляет чуть более $10 млн. Купивший технику в рамках вышеназванного предложения получит не только истребители, но и целую «кучу» запчастей, к примеру: два десятка двигателей и еще около 293 наименований различных деталей. Стоит отметить, что один подобный истребитель в новом состоянии стоит порядка $25 млн.