В Reebok прокомментировали скандал с рекламой в России

11.02.2019 19:54



Недавно разгоревшийся скандал вокруг новой рекламной компании фирмы «Reebok» был прокомментирован официальным представителем торговой организации, сообщают «РИА новости». Дэниел Сарро, являющийся официальным представителем «Reebok Global», сообщил, что головной офис компании не знал о российской интерпретации рекламной компании, которая была ранее запущена в других странах. Он сообщил, что сотрудник, ответственный за разработку данных материалов, уже не работает в организации. Руководство «Reebok» вкладывало в рекламную акцию совсем иной смысл, нежели тот, который вложили российские рекламщики.