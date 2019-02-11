В Италии открылся представительский центр ДНР

11.02.2019 17:58



Президент культурной "Ассоциации Венето–Россия" Палмарино Дзоккателли рассказал об открытии в итальянской Вероне представительского центра ДНР. Торжественная церемония открытия состоялась 9 февраля. По словам Дзоккателли, который является и руководителем Центра, он открыт для того, чтобы рассказать мировому сообществу правду о том, что творится в регионе, пишет газета Известия.

Вместе с тем, посольство Украины в Италии выразило протест по поводу открытия Центра. Также, в посольстве обвинили Италию в поддержке и оказании покровительства террористам. В настоящее время украинские дипломаты выясняют юридический статус вновь созданного представительства ДНР.