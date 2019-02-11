Капитан судна "Норд" рассказал, как он смог вернуться в Крым

11.02.2019 17:37



Капитан арестованного на Украине рыбацкого судна "Норд" Владимир Горбенко смог покинуть территорию Украины и вернуться к себе домой в Крым. Владимир рассказал, что смог на попутных машинах добраться до российско-украинской границы, где остановился у своих родственников. После чего, он свободно пересек государственную границу через пропускной пункт "Чаплынка" по российскому паспорту. Напоминаем, что Владимира Горбенко незаконно удерживали на территории Украины с марта 2018 года, пишет РЕН ТВ.