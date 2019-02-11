Капитан «Норда» вернулся домой по российскому паспорту

11.02.2019 12:24



Владимир Горбенко рассказал о том, что вернулся домой в Крым по паспорту Российской Федерации, пишет kp.ru. По словам моряка, на Украине ему предлагали «признать вину», получить паспорт Украины и вернуться в Керчь уже по другому документу. От этого предложения капитан отказался. При этом, как он заверил, никакого физического воздействия на него не оказывали.

Тем не менее, как сообщил Горбенко, за ним все время велась слежка: «Слежка была. В основном, из автомобилей вели наблюдение». При этом, у него до сих пор сохраняется ощущение, что за ним наблюдают.