Капитан судна «Норд» Владимир Горбенко вернулся домой в Крым

11.02.2019 10:18



Капитан захваченного украинской стороной российского судна «Норд» Владимир Горбенко вернулся домой в Крым. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала его мать Евгения Горбенко. Напомним, что моряк незаконно удерживался на территории Украины с марта 2018 года, а уже 4 февраля этого года он бы объявлен в розыск как без вести пропавший. Но сейчас, судя по словам семьи капитана, с ним все в порядке.