Саудовская Аравия хочет видеть больше российских туристов

11.02.2019 11:15



Саудовская Аравия хотела бы принимать больше российских туристов – об этом в разговоре с представителями СМИ сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По его словам, эта страна имеет в этом большой интерес. Для сравнения он привел Турцию, куда приезжает около шести миллионов граждан России, а также Египет, который посещает минимум три миллиона россиян.

Дмитриев рассказал, что для привлечения наших соотечественников Саудовская Аравия планирует инвестировать в российские туристические проекты.