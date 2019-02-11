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Владимир Зеленский планирует лишить депутатов неприкосновенности

11.02.2019 09:47
Владимир Зеленский планирует лишить депутатов неприкосновенности

Шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о том, что в случае его победы на президентских выборах одним из первых его законопроектов на посту главы Украины станет документ об импичменте и снятие с депутатов неприкосновенности, пишет Газета.ру со ссылкой на местные СМИ. Таким образом артист, чьему рейтингу могут позавидовать многие на Украине, ответил на вопрос в анкете о планах в случае избрания главой государства.

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