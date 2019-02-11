Недостаток сна может повредить ДНК человека

11.02.2019 07:55



Новое исследование ученых из Гонконгского университета показало, что лишение сна может повредить ДНК и способность организма его восстанавливать, возможно, приводя к более высоким шансам генетических заболеваний, таких как, например, рак, пишет NZHerald.

Исследователи изучили последствия недосыпания для местных врачей, показав, что у тех, кому нужно было работать в ночную смену, был более высокий уровень повреждений в их ДНК, а также более низкие уровни активности генов, связанные с репарацией ДНК.

Это исследование было одним из первых, в котором рассматривалось такое воздействие на людей, особенно на молодых взрослых.

"Это очень предварительное исследование, но есть указание на то, что нарушение сна не хорошо для вас и не хорошо для ваших генов", - сказал доктор Гордон Вонг Тин-Чун, соавтор исследования и доцент кафедры анестезиологии Гонконгского университета. "Повреждение ДНК и более низкая способность к восстановлению могут привести к серьезным последствиям для здоровья, так как такие условия могут увеличить шансы развития заболеваний, связанных с генетическими мутациями, таких, как рак".

Результаты исследования также могут быть применимы к людям, рабочие модели которых похожи на модели работы врачей, которые проводят нерегулярные ночные смены.

В своей работе ученые обследовали 49 здоровых штатных врачей из двух местных государственных больниц. Из них 24 приходилось работать в течение ночи на месте, причем большинству из них требовалось принимать от пяти до шести ночных вызовов в месяц. Ночной вызов на место означает, что врач должен работать с конца дня до раннего утра следующего дня. Остальные 25 врачей в исследовании не были обязаны принимать такие вызовы.

Образцы крови были взяты у всех участников после трех дней нормального сна. У тех, кто должен был работать всю ночь, брали кровь дополнительно, на следующее утро, после недосыпания.

Исследователи обнаружили, что в целом у врачей, принимающих ночные вызовы было на 30% больше разрывов ДНК, по сравнению с контрольной группой. Это повреждение ДНК было дополнительно увеличено более чем на 25% после ночи острой нехватки сна. Врачи с недостаточным сном также обнаружили более низкие уровни активности генов, связанные с репарацией ДНК.

Тем не менее механизм того, почему недостаточный сон может привести к таким повреждениям, остается неизвестным. доктор Вонг сказал, что они надеются повысить осведомленность общественности о важности сна.