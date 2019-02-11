На улицы российских городов могут вернуться палатки и ларьки

11.02.2019 06:49



Заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов рассказал о стратегии развития нестационарной и мобильной торговли, которую предлагает Минпромторг. По его словам, в России недостаточно торговых площадей, на которых могли бы представить свою продукцию отечественные производители, а развитие мобильной розницы поможет решить эту проблему, а также создаст более 250 тыс. рабочих мест и будет способствовать развитию инфраструктуры. Тем не менее Евтухов успокоил россиян, которые боятся возвращения небольших палаток и ларьков подчеркнув, что все будет оформлено "красиво, удобно и комфортно для потребителей", пишет Российская газета.